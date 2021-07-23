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Украина точно вернется к красной зоне карантина, это вопрос времени – главсанврач

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 13:13
Украина точно вернется к красной зоне карантина, это вопрос времени – главсанврач - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина вернется к красной зоне карантина из-за эпидемии коронавируса – это лишь вопрос времени. Сейчас надо вакцинировать от COVID-19 как можно больше людей, заявил в эфире программы Cніданок на 1+1 главный санврач Игорь Кузин.

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По его словам, COVID-19 не исчезает, в Украине сейчас регистрируют штамм коронавируса дельта, который вызывает большие и очень быстрые вспышки заболеваемости.

"К красной зоне (карантина, – ред.), я уверен, мы точно вернемся – это вопрос времени", – заявил Кузин.

Главсанврач подчеркнул, что сейчас необходимо сфокусировать все усилия на вакцинации от коронавируса – чтобы иметь свой иммунитет к осени. Цель – сделать 10 млн прививок до конца лета (на сегодня сделали более 4,5 млн).

Кузин напомнил, что в Украине стартовал пятый этап вакцинации, на котором прививки могут получить все желающие.

"Было принято решение о максимальном открытии всех 3000 пунктов прививок. Вакцина будет доступна каждому гражданину, потому что она будет находиться в ближайшей амбулатории или поликлинике", – сказал он.

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Марк Сировой
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минздрав карантин коронавирус Игорь Кузин COVID-19 красная зона штамм дельта
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