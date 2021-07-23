Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд по вакцинации, больше всего колют Pfizer

В Украине вторые сутки подряд вакцинируют от коронавируса рекордное число людей. За прошедшие сутки больше всего прививали от COVID-19 вакцинами Pfizer (Comirnaty) и Sinovac (CoronaVac), сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера вакцинировали 139 441 человека: первую дозу получили 76 169 украинцев, 63 272 – вторую. Разбивка по использованным за сутки вакцинам выглядит так:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 42 015 введенных доз;

CoronaVac (Sinovac) – 40 454;

AstraZeneca/Oxford – 30 074;

Moderna – 26 898.

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За все время кампании по иммунизации в Украине одну дозу вакцины от коронавируса получили 2 920 066 человек, две – 1 619 131. Всего было использовано 4 539 197 прививок. Разбивка по вакцинам выглядит так:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1 103 781 привитых;

CoronaVac (Sinovac) – 925 873;

AstraZeneca/Oxford – 362 793;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 362 793;

Moderna – 39 960;

Janssen (Johnson and Johnson) – 478.

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Марк Сировой

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