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Украине грозит взрывной рост заболеваемости коронавирусом – НАН

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 06:41
Украине грозит взрывной рост заболеваемости коронавирусом – НАН - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине есть угроза взрывного роста заболеваемости коронавирусом – стадия снижения заболеваемости COVID-19 закончилась. К таким выводам пришла рабочая группа Национальной академии наук, передает пресс-служба учреждения.

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Ученые пишут, что эпидемические данные позволяют утверждать – фаза спадания заболеваемости в Украине завершилась, сейчас растет число новых случаев COVID-19 в недельном сравнении.

"Существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста – подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма Дельта", – пишут ученые.

В НАН отмечают, что за последние три недели выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: число позитивным ПЦР-тестов на коронавирус (+16,6%), количество госпитализаций (+4,9%), количество новых случаев COVID-19 (+7,3%).

Ученые пишут, что взрывного роста пока нет ни в одном регионе Украины, однако темпы недельного роста увеличивались в последние дни – и вероятность ускорения роста заболеваемости довольно высока. Появилось три новых эпицентра: основной – Одесская область, менее заметные – Киев и Сумская. 

Читайте также: В Украине начало расти число случаев COVID-19. Ляшко предложил самоизоляцию при въезде

Марк Сировой
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Украина заболеваемость коронавирус COVID-19 штамм дельта взрывной рост
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