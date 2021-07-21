Украине грозит взрывной рост заболеваемости коронавирусом – НАН
В Украине есть угроза взрывного роста заболеваемости коронавирусом – стадия снижения заболеваемости COVID-19 закончилась. К таким выводам пришла рабочая группа Национальной академии наук, передает пресс-служба учреждения.
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Ученые пишут, что эпидемические данные позволяют утверждать – фаза спадания заболеваемости в Украине завершилась, сейчас растет число новых случаев COVID-19 в недельном сравнении.
"Существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста – подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма Дельта", – пишут ученые.
В НАН отмечают, что за последние три недели выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: число позитивным ПЦР-тестов на коронавирус (+16,6%), количество госпитализаций (+4,9%), количество новых случаев COVID-19 (+7,3%).
Ученые пишут, что взрывного роста пока нет ни в одном регионе Украины, однако темпы недельного роста увеличивались в последние дни – и вероятность ускорения роста заболеваемости довольно высока. Появилось три новых эпицентра: основной – Одесская область, менее заметные – Киев и Сумская.
- Вчера сообщалось, что за сутки в Украине выявили 598 новых заболевших коронавирусом.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко говорит, что через месяц-два более заразный штамм дельта коронавируса вытеснит остальные штаммы. В связи с этим необходимо ускорить вакцинацию.
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