В Украине появились три эпицентра распространения COVID-19 – НАНУ

В Украине завершилась фаза падения заболеваемости COVID-19, появились эпицентры распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации, подготовленном Нацакадемией наук.

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Заболеваемость COVID-19 еженедельно растет. Несмотря на все еще низкий ее уровень, существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста.

За последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов (на 16,6%), количество новых госпитализаций (4,9%) и количество новых зарегистрированных случаев болезни (7,3%).

Основным эпицентром заболеваемости стала Одесская область – там за неделю зафиксировано на 49% больше больных, чем неделей ранее; на 41% выросло число положительных ПЦР-тестов и на 38% – госпитализаций.

В Киеве высокими стали темпы роста госпитализаций и положительных результатов тестов.

В Сумской области высокие темпы роста госпитализаций наблюдаются на фоне их высокого уровня, а также высоких темпов роста заболеваемости. Кроме того, за неделю в этой области возросла позитивность образцов ПЦР-тестов, которая пока находится на относительно высоком уровне.

За прошедшие сутки в Украине выявили 598 новых заболевших коронавирусом.

Сегодня в Минздраве сообщили, что в Тернопольской и Одесской областях превышены показатели динамики госпитализации среди заболевших коронавирусом.

Вчера сообщось, что в Украине впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. Виктор Ляшко предложил, чтобы все невакцинированные при въезде в Украину проходили самоизоляцию две недели.

Наталия Медведева

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