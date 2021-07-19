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В Украине начало расти число случаев COVID-19. Ляшко предложил самоизоляцию при въезде

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 21:37
В Украине начало расти число случаев COVID-19. Ляшко предложил самоизоляцию при въезде - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил, чтобы все невакцинированные при въезде в Украину проходили двухнедельную самоизоляцию. Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента.

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За прошедшую неделю в Украине было зафиксировано 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период.

Ляшко предложил усилить контроль при пересечении государственной границы в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости из-за дельта-штамма.

По словам Ляшко, предлагается, что все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко коронавирус дельта-штамм
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