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Коронавирус. В Украине почти 600 новых заболевших, более трети – в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине почти 600 новых заболевших, более трети – в Киеве - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 19 июля, в Украине выявили 598 заболевших коронавирусом (днем ранее – 182), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях. Ни одного нового заболевшего коронавирусом не выявили в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковский, Хмельницкой и Черниговской областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 25 больных коронавирусом (днем ранее – пять), 540 человек выздоровели (187), 279 – были госпитализированы (307).

Было сделано 42 411 тестов на коронавирус (16 970): методом ПЦР – 21 459 (9587), ИФА – 8387 (1613), экспресс-тестов – 12 565 (5770).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 245 275 заболевших COVID-19, 2 181 925 инфицированных выздоровели, 52 756 – умерли.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 228 случаев COVID-19 за сутки (днем раньше – 82);
Винницкая область – 9 (2);
Волынская – 4 (1);
Днепропетровская – 32 (7);
Донецкая – 48 (2);
Житомирская – 11 (18);
Закарпатская – 5 (0);
Запорожская – 14 (0);
Ивано-Франковская – 7 (0);
Киевская – 6 (12);
Кировоградская – 1 (1);
Луганская – 35 (1);
Львовская – 20 (3);
Николаевская – 4 (6);
Одесская – 35 (18);
Полтавская – 15 (2);
Ровенская – 3 (2);
Сумская – 35 (3);
Тернопольская – 1 (3);
Харьковская – 18 (10);
Херсонская – 30 (2);
Хмельницкая – 19 (0);
Черкасская – 13 (5);
Черновицкая – 4 (2);
Черниговская – 1 (0).

Отсутствуют данные с временно оккупированного Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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