Эстония и Литва открыли границы для украинцев

Эстония и Литва открылись для всех типов путешествий украинцев, согласно рекомендации Совета Евросоюза. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Безвизовый уик-энд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", — написал он.

Согласно информации на сайте МИД, в Эстонию можно въезжать с любой целью в период с 19 по 25 июля. С 5 апреля при въезде в Эстонию нужно в обязательном порядке заполнять коронавирусную декларацию.

При въезде в Литву все лица старше 16 лет, которые въезжают не на собственном транспорте и не полностью вакцинированы, обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Литву, или теста на антигены COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Литву. 10-дневная самоизоляция для таких лиц также обязательна.

Детальная информация об условиях въезда на сайте МИД.

Ранее сегодня Латвия внесла Украину в "зеленый" список стран, жителям которых разрешен въезд с туристической целью.

Вадим Ребрина

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