Латвия открыла границы для украинцев: условия въезда

Латвия внесла Украину в "зеленый" список стран, жителям которых разрешен въезд с туристической целью. С 17 июля в Латвию можно въехать при наличии негативного теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации. Об этом говорится на сайте латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Чтобы въехать в Латвию украинцам потребуется:

Заполненная перед поездкой онлайн-форма. Негативный ПЦР-тест не позднее 72 часов/антиген-тест не позднее 48 часов/справка о перенесенной болезни/сертификат вакцинации (вакцины, признанные ЕМА или ВОЗ; после курса должно пройти 14 дней).

Результаты тестов не будут требовать у детей до 12 лет.

15 июля 2021 года Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.

16 июля границы для украинцев открыли Германия и Дания, а спустя два дня – Бельгия.

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Дарья Мостовая

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