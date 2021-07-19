Латвия открыла границы для украинцев: условия въезда
19.07.2021, 10:15
Иллюстративное фото: pixabay.com
Латвия внесла Украину в "зеленый" список стран, жителям которых разрешен въезд с туристической целью. С 17 июля в Латвию можно въехать при наличии негативного теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации. Об этом говорится на сайте латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний.
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Чтобы въехать в Латвию украинцам потребуется:
- Заполненная перед поездкой онлайн-форма.
- Негативный ПЦР-тест не позднее 72 часов/антиген-тест не позднее 48 часов/справка о перенесенной болезни/сертификат вакцинации (вакцины, признанные ЕМА или ВОЗ; после курса должно пройти 14 дней).
Результаты тестов не будут требовать у детей до 12 лет.
- 15 июля 2021 года Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
- 16 июля границы для украинцев открыли Германия и Дания, а спустя два дня – Бельгия.
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