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Безвиз. Франция открыла границы для украинцев, привитых признанными в ЕС вакцинами

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 08:01
Безвиз. Франция открыла границы для украинцев, привитых признанными в ЕС вакцинами - Фото
Фото: pixabay.com

Франция открыла границы для украинцев, въехать можно полностью привитым от коронавируса вакцинами, которые признанны в Европейском Союзе. Об этом сообщило в Twitter посольство Франции в Украине, написав, что безвиз действует.

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На сайте посольства отмечается, что нет ограничений на въезд во Францию для тех, кто старше 12 лет и полностью привит от коронавируса вакцинами, которые одобрены ЕМА, медрегулятором ЕС. Это вакцины – Pfizer, Moderna, Astrazeneca/Vaxzevria/Covishield, Jansen/Johnshon and Johnshon. Используемой в Украине вакцины CoronaVac в списке нет.

Свидетельство о вакцинации нужно будет показывать при посадке на самолет. Оно признается действительным при таких условиях:

- Для вакцин Pfizer, Moderna, Astrazeneca/Vaxzevria/Covishield – через неделю после второй дозы;

- Для однодозной Jansen/Johnshon and Johnshon – через 28 дней после первой дозы;

- Одна неделя после первой прививки для тех, кто уже переболел COVID–19.

Невакцинированные или вакцинированные препаратами, которые пока не признаны ЕМА (в Украине это – CoronaVac), могут въехать во Францию лишь в случае неотложных обстоятельств (полный перечень таких обстоятельств – по ссылке).

Также таким путешественникам нужен либо негативный результат ПЦР теста на коронавирус (сделанный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы), либо негативный результат экспресс-теста на антиген (за 48 часов). Отмечается, что по прилету на территорию Франции французская сторона может избирательно требовать у таких лиц прохождения теста на антиген и самоизоляции на 7 дней.

Читайте также: Ляшко: В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с вакциной CoronaVac

Марк Сировой
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граница франция туризм украинцы вакцина коронавирус
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