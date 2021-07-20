Безвиз. Франция открыла границы для украинцев, привитых признанными в ЕС вакцинами
Франция открыла границы для украинцев, въехать можно полностью привитым от коронавируса вакцинами, которые признанны в Европейском Союзе. Об этом сообщило в Twitter посольство Франции в Украине, написав, что безвиз действует.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На сайте посольства отмечается, что нет ограничений на въезд во Францию для тех, кто старше 12 лет и полностью привит от коронавируса вакцинами, которые одобрены ЕМА, медрегулятором ЕС. Это вакцины – Pfizer, Moderna, Astrazeneca/Vaxzevria/Covishield, Jansen/Johnshon and Johnshon. Используемой в Украине вакцины CoronaVac в списке нет.
Свидетельство о вакцинации нужно будет показывать при посадке на самолет. Оно признается действительным при таких условиях:
- Для вакцин Pfizer, Moderna, Astrazeneca/Vaxzevria/Covishield – через неделю после второй дозы;
- Для однодозной Jansen/Johnshon and Johnshon – через 28 дней после первой дозы;
- Одна неделя после первой прививки для тех, кто уже переболел COVID–19.
Невакцинированные или вакцинированные препаратами, которые пока не признаны ЕМА (в Украине это – CoronaVac), могут въехать во Францию лишь в случае неотложных обстоятельств (полный перечень таких обстоятельств – по ссылке).
Также таким путешественникам нужен либо негативный результат ПЦР теста на коронавирус (сделанный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы), либо негативный результат экспресс-теста на антиген (за 48 часов). Отмечается, что по прилету на территорию Франции французская сторона может избирательно требовать у таких лиц прохождения теста на антиген и самоизоляции на 7 дней.
Читайте также: Ляшко: В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с вакциной CoronaVac
- На 8 июля полностью вакцинированные CoronaVac украинцы могли ездить в 10 стран Европы, восемь из них являлись членами ЕС. Вчера разрешил въезд вакцинированным CoronaVac Кипр.
- 15 июля ЕС внес Украину в перечень стран, для граждан которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в ЕС. В связи с этим решением въезд украинцам разрешили Германия, Дания, Бельгия, Литва, Эстония и Латвия.
Комментарии