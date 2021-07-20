Коронавирус. В двух областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций
В Тернопольской и Одесской областях превышены показатели динамики госпитализации среди заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
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В Тернопольской области динамика госпитализаций составляет 88,9% при 50% допустимых. В Одесской – 50,3%.
Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.
Несмотря на негативную динамику госпитализаций, количественный уровень госпитализаций в этих областях находится в пределах нормы.
В Одесской области он составляет 12,6 госпитализированных (допустимо до 60-ти) на 100 000 населения за последние семь дней, а в Тернопольской – 1,6.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 598 новых заболевших коронавирусом, в Одесской области – 35, в Тернопольской – одного.
- Вчера в ОП сообщили, что в Украине впервые за несколько месяцев возросло количество новых выявленных больных COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил, чтобы все невакцинированные при въезде в Украину проходили самоизоляцию две недели.
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