Коронавирус. В двух областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций

В Тернопольской и Одесской областях превышены показатели динамики госпитализации среди заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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В Тернопольской области динамика госпитализаций составляет 88,9% при 50% допустимых. В Одесской – 50,3%.

Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Несмотря на негативную динамику госпитализаций, количественный уровень госпитализаций в этих областях находится в пределах нормы.

В Одесской области он составляет 12,6 госпитализированных (допустимо до 60-ти) на 100 000 населения за последние семь дней, а в Тернопольской – 1,6.

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Марк Сировой

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