UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В двух областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 10:33
Коронавирус. В двух областях Украины превышены показатели динамики госпитализаций - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Тернопольской и Одесской областях превышены показатели динамики госпитализации среди заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Тернопольской области динамика госпитализаций составляет 88,9% при 50% допустимых. В Одесской – 50,3%.

Динамика госпитализаций – критерий, который показывает рост количества госпитализаций за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Несмотря на негативную динамику госпитализаций,  количественный уровень госпитализаций в этих областях находится в пределах нормы.

В Одесской области он составляет 12,6 госпитализированных (допустимо до 60-ти) на 100 000 населения за последние семь дней, а в Тернопольской – 1,6.

Читайте также: Коронавирус. Штамм дельта вытеснит остальные через месяц-два – Ляшко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госпитализация одесская область тернопольская область коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 