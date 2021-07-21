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В Киеве открыта запись на вакцинацию против COVID-19 препаратом Moderna

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 16:46
В Киеве открыта запись на вакцинацию против COVID-19 препаратом Moderna - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

В Киеве открыта онлайн-запись на вакцинацию против COVID-19 препаратом компании Moderna. Об этом сообщает в Telegram Helsi.

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Получить прививку вакциной Spikevax Moderna могут все желающие от 18 лет в центре вакцинации в МВЦ с 22 по 25 июля.

Вакцинировать можно только по предварительной записи, записаться можно здесь.

В Helsi добавили, что в МВЦ привиться вакциной Comirnaty от компании Pfizer могут киевляне от 60 лет, а вакцина CoronaVac доступна для всех.

Сообщается, что с 23 июля на вакцинацию можно будет записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений, независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

Данные о записи – дата, время и номер бригады – будут доступны в приложении Helsi, которое можно загрузить в Google Play или App Store.

Читайте также: До конца лета Украина должна получить 13 млн доз вакцины против коронавируса – Шмыгаль

Наталия Медведева
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вакцинация коронавирус Moderna
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