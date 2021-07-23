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В Украине могут появиться таблетки от COVID-19 из США. Уже зарезервировано 300 000 доз

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 12:05
В Украине могут появиться таблетки от COVID-19 из США. Уже зарезервировано 300 000 доз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Украине может появиться препарат от коронавируса американского производства, для украинцев уже зарезервировано 300 000 доз. Об этом сообщил в комментарии Lb.ua глава Минздрава Виктор Ляшко. Вероятно, речь идет о таблетках компании Pfizer Inc.

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По словам министра, препарат уже проходит третью стадию клинических испытаний – ожидается, что он будет обладать специфическим воздействием именно на COVID-19. Первые доклинические исследования подтвердили, что препарат, вероятно, эффективен.

Украина зарезервировала партию таблеток, однако оплату еще не вносила.

  • В марте 2021 года компания Pfizer Inc начала в США ранние испытания пероральной противовирусной терапии от COVID-19.
  • 29 апреля гендиректор Pfizer заявил, что экспериментальный препарат против коронавируса может поступить в продажу до конца 2021 года.

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Дарья Мостовая
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Виктор Ляшко резерв коронавирус лекарство от коронавируса Pfizer препарат от COVID-19
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