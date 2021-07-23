В Украине могут появиться таблетки от COVID-19 из США. Уже зарезервировано 300 000 доз

В Украине может появиться препарат от коронавируса американского производства, для украинцев уже зарезервировано 300 000 доз. Об этом сообщил в комментарии Lb.ua глава Минздрава Виктор Ляшко. Вероятно, речь идет о таблетках компании Pfizer Inc.

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По словам министра, препарат уже проходит третью стадию клинических испытаний – ожидается, что он будет обладать специфическим воздействием именно на COVID-19. Первые доклинические исследования подтвердили, что препарат, вероятно, эффективен.

Украина зарезервировала партию таблеток, однако оплату еще не вносила.

В марте 2021 года компания Pfizer Inc начала в США ранние испытания пероральной противовирусной терапии от COVID-19.

29 апреля гендиректор Pfizer заявил, что экспериментальный препарат против коронавируса может поступить в продажу до конца 2021 года.

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Дарья Мостовая

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