Через Дію. Вакцинированные могут получить привилегии в случае усиления карантина – МОЗ

Вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить привилегии в случае усиления карантина. Это может быть сделано через документ в приложении Дія, сообщил в интервью Апострофу главный санитарный врач Игорь Кузин.

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По его словам, вопрос привилегий вакцинированным будет решаться постановлением Кабмина.

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія, который подтверждает факт прививки против COVID-19", – сказал главсанврач.

По словам Кузина, рассматриваются разные опции. В частности правительство может разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые буду посещать вакцинированные клиенты.

"Это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – объяснил он.

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Марк Сировой

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