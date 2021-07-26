Через Дію. Вакцинированные могут получить привилегии в случае усиления карантина – МОЗ
Вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить привилегии в случае усиления карантина. Это может быть сделано через документ в приложении Дія, сообщил в интервью Апострофу главный санитарный врач Игорь Кузин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, вопрос привилегий вакцинированным будет решаться постановлением Кабмина.
"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении Дія, который подтверждает факт прививки против COVID-19", – сказал главсанврач.
По словам Кузина, рассматриваются разные опции. В частности правительство может разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые буду посещать вакцинированные клиенты.
"Это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – объяснил он.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко предупреждал, что штамм дельта коронавируса скоро вытеснит другие – и надо вакцинировать максимальное количество населения Украины. Он против обязательной вакцинации, но говорил, что правительство может ввести "плюшечки" для привитых, чтобы мотивировать вакцинироваться.
- Кузин заявлял, что Украина точно вернется к красной зоне карантина – это вопрос времени.
- В Украине с 21 июля прививку от коронавируса может получить любой желающий взрослый (18+). В правительстве ожидают поставки 13 млн доз вакцины от коронавируса до конца лета.
- Узнайте детальную статистику вакцинации на нашем интерактивном дашборде.
Читайте также: В США 34-летний религиозный блогер-антивакцинатор умер от COVID-19
Комментарии