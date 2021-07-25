В США 34-летний религиозный блогер-антивакцинатор умер от COVID-19

В Лос-Анджелесе от коронавируса умер 34-летний религиозный блогер-антивакцинатор Стивен Хармон. Об этом сообщает CBS Los Angeles.

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Хармон посещал церковь Hillsong в Лос-Анджелесе. У себя в Twitter последовательно выступал против вакцинации против COVID-19, насмехаясь над ее сторонниками.

Он заразился коронавирусом около месяца назад и со временем попал в больницу.

Незадолго до этого Хармон написал в Twitter речитатив по мотивам песни рэпера Jay-Z: "Если у тебя проблемы с электронной почтой, я сочувствую тебе, сынок. У меня 99 проблем, но с вакцинацией – нет".

Из больницы он публиковал свои фотографии и писал, что у него пневмония.

За несколько дней до смерти Хармон написал: "Если вы не верите, что Бог может исцелить меня через этот глупый вентилятор, то держите ад подальше от моей палаты интенсивной терапии, здесь нет места страху или недостатку веры!"

Хармона интубировали и подключили к аппарату искусственного дыхания 21 июля, перед процедурой он написал в блоге, что долго сопротивлялся этому, а теперь просит всех молиться за него.

В своем посте в Instagram основатель церкви Hillsong Брайан Хьюстон назвал Хармона одним из самых искренних людей.

В письменном заявлении, предоставленном CBS в Лос-Анджелесе, Хьюстон написал:

"Смерть Стивена Хармона была печальным днем ​​для тех, кто знал его и называл своим другом... Как церковь, мы сосредоточены на духовном благополучии людей в каждом из наших местных сообществ. По любым медицинским вопросам мы настоятельно рекомендуем прихожанам нашей церкви следовать указаниям своих врачей".

Все блоги Хармона в соцсетях сейчас закрыты для публичного доступа.

23 июля главный санврач Игорь Кузин заявил, что Украина вернется к красной зоне карантина из-за эпидемии коронавируса, поэтому сейчас надо вакцинировать от COVID-19 как можно больше людей.

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Наталия Медведева

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