В Австралии компания продавала "антикоронавирусную одежду". Ее оштрафовали на $3,6 млн

В Австралии бренд спортивной одежды оштрафовали на $3,6 млн за рекламу, утверждающую, что некоторые их товары якобы защищают от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

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Компания Lorna Jane рекламировала одежду, при производстве которой якобы использовали новаторскую технологию, предотвращающую "перенос всех патогенов". Ее продажа началась в июле 2020-го, в разгар пандемии COVID-19. К продвижению "антикоронавирусной одежды" также была лично причастна основательница бренда Лорна Джейн Кларксон. Она одобрила рекламные материалы и "сделала несколько ложных заявлений" в Instagram.

В компании утверждают, что их ввел в заблуждение поставщик, который продал им продукт, "работающий не так, как было обещано". Поставщик якобы сказал, что эта технология продается в других странах и является антибактериальной, а также противовирусной.

В пятницу, 23 июля, суд оштрафовал Lorna Jane за предоставлений потребителям "ложных и вводящих в заблуждение заявлений". Бренд согласился с решением суда.

"Это было ужасное поведение... Вся маркетинговая кампания основывалась на стремлении потребителей к большей защите от глобальной пандемии", – сказал председатель Австралийской комиссии по конкуренции и потребителям (ACCC) Род Симс. Именно ACCC подала иск против компании.

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Владислав Сердюк

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