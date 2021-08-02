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После вакцинации от коронавируса украинцы могут посетить 23 страны в Европе – Helsi

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 15:50
После вакцинации от коронавируса украинцы могут посетить 23 страны в Европе – Helsi - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Портал Helsi.ua опубликовал информацию о странах Европы, куда можно вылететь, получив две дозы вакцины от коронавируса.

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С прививками, сделанными препаратами производства Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca, на 2 августа 2021 года можно поехать в 23 страны: Францию, Испанию, Швецию, Германию, Финляндию, Италию, Румынию, Грецию, Болгарию, Австрию, Сербию, Грузию, Литву, Латвию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Словакию, Швейцарию, Молдову, Турцию, Словению, Черногорию и Люксембург.

Вакцинация препаратом CoronaVac позволяет полететь во все перечисленные страны, кроме Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

В Данию, Нидерланды и Албанию можно въезжать без сертификата о прививках.

Читайте также: Германия ужесточила условия въезда в страну

Денис Юдин
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туризм путешествия коронавирус COVID-19
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