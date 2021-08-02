После вакцинации от коронавируса украинцы могут посетить 23 страны в Европе – Helsi
Портал Helsi.ua опубликовал информацию о странах Европы, куда можно вылететь, получив две дозы вакцины от коронавируса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
С прививками, сделанными препаратами производства Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca, на 2 августа 2021 года можно поехать в 23 страны: Францию, Испанию, Швецию, Германию, Финляндию, Италию, Румынию, Грецию, Болгарию, Австрию, Сербию, Грузию, Литву, Латвию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Словакию, Швейцарию, Молдову, Турцию, Словению, Черногорию и Люксембург.
Вакцинация препаратом CoronaVac позволяет полететь во все перечисленные страны, кроме Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.
В Данию, Нидерланды и Албанию можно въезжать без сертификата о прививках.
- 15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, которым рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
- 16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.
- С 26 июля Швеция и Португалия открылись для украинских туристов, а с 27 июля – Испания.
- 27 июля для украинцев открыл границы Люксембург.
- С 31 июля украинцы могут въехать в Италию с любой целью, но требуется пятидневная самоизоляция.
Читайте также: Германия ужесточила условия въезда в страну
Комментарии