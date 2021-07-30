Италия открывается для туристов из Украины, но потребуется самоизоляция

С 31 июля 2021 года путешественники из Украины смогут въехать в Италию с любой целью, в том числе туристической. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Для посещения Италии необходим отрицательный ПЦР или экспресс-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда. Также нужно заполнить онлайн-форму санитарного контроля.

По прибытии в Италию нужно пройти пятидневную самоизоляцию, после чего сделать повторный тест на коронавирус.

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Денис Юдин

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