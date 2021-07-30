Италия открывается для туристов из Украины, но потребуется самоизоляция
30.07.2021, 14:50
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/ЕРА
С 31 июля 2021 года путешественники из Украины смогут въехать в Италию с любой целью, в том числе туристической. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Для посещения Италии необходим отрицательный ПЦР или экспресс-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда. Также нужно заполнить онлайн-форму санитарного контроля.
По прибытии в Италию нужно пройти пятидневную самоизоляцию, после чего сделать повторный тест на коронавирус.
- 15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, которым рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
- 16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.
- С 26 июля Швеция и Португалия открылись для украинских туристов, а с 27 июля – Испания.
- 27 июля для украинцев открыл границы Люксембург.
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