Португалия открывается для украинцев, но пока временно

С 26 июля Португалия открывается для всех типов путешествий украинцев, в соответствии с рекомендацией Совета ЕС. Об этом сообщали в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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На интерактивной карте мира МИД говорится, что въезд гражданам Украины на континентальную территорию Португалии разрешен на любом транспорте, но пока временно – с 26 июля до 8 августа 2021 года.

Компетентные органы Португалии подчеркивают, что решение может быть пересмотрено в любой момент.

В то же время, остается в силе требование о предоставлении справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до представления документа, или справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанного не более чем за 48 часов до представления документа.

Прибытие в Португалию разрешено с любой целью путешествующим, в том числе гражданам Украины, которые имеют действительный европейский (издан в любой стране ЕС) COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте).

На Мадейру и Азорские острова въезд разрешен для украинцев с любой целью, в том числе – туристические поездки по безвизу.

15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.

16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.

С 26 июля Швеция начинает пускать украинских туристов, а с 27 июля Испания – туда можно будет не только при наличии сертификата о вакцинации, но и с ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании COVID-19.

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Наталия Медведева

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