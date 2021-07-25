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В 2021 году украинцы чаще всего ездили в Польшу, Турцию и Египет – пограничники

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 13:25
В 2021 году украинцы чаще всего ездили в Польшу, Турцию и Египет – пограничники - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Чаще всего за первые шесть месяцев 2021 года украинцы ездили в Польшу, Турцию и Египет. Об это говорят данные, опубликованные на сайте Госпогранслужбы.

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За полгода в Польшу съездили 1 984 110 украинцев. По сравнению с первым полугодием 2020-го, в шесть раз, до 774 543 человек, выросло число ездивших в Турцию. В два раза увеличилось число поездок украинцев в Египет – до 705 117.

В топ-10 стран, куда ездили украинцы, вошли Венгрия (671 429), Россия (371 972), Румыния (293 880), Беларусь (114 511), Словакия (112 367), Молдова (106 905) и ОАЭ (84 778).

В Украину больше всего ехали из Молдовы (368 369), России (198 347) и Румынии (109 438). Также в топ-10 вошли Беларусь (96 339), Турция (93 169), Польша (77 519), Венгрия (75 923), Германия (39 604) и США (34 114).

Денис Юдин
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