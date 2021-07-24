Испания открыла границы для украинцев: условия въезда

Испания открывает границы для украинцев. С 27 июля въехать туда можно будет не только при наличии сертификата о вакцинации, но и с ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании COVID-19. Об этом написал в Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Чтобы приехать в Испанию, взрослым и детям старше 12 лет нужно:

предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный не ранее 72 часов до въезда)/сертификат о вакцинации (подходят вакцины, одобренные ЕМА или ВОЗ, должно пройти 14 дней после полного курса)/справку о выздоровлении/тест на антиген (сделанные не ранее 48 часов до въезда). заполнить формуляр санитарного контроля или установить мобильное приложение Spain Travel Health – SpTH, чтобы получить специальный QR-код путешественника.

15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.

16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.

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Дарья Мостовая

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