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Испания открыла границы для украинцев: условия въезда

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 17:05
Испания открыла границы для украинцев: условия въезда - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Испания открывает границы для украинцев. С 27 июля въехать туда можно будет не только при наличии сертификата о вакцинации, но и с ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании COVID-19. Об этом написал в Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Чтобы приехать в Испанию, взрослым и детям старше 12 лет нужно:

  1. предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный не ранее 72 часов до въезда)/сертификат о вакцинации (подходят вакцины, одобренные ЕМА или ВОЗ, должно пройти 14 дней после полного курса)/справку о выздоровлении/тест на антиген (сделанные не ранее 48 часов до въезда). 
  2. заполнить формуляр санитарного контроля или установить мобильное приложение Spain Travel Health – SpTH, чтобы получить специальный QR-код путешественника.

Читайте также: Швеция открывает границы для украинцев с 26 июля

Дарья Мостовая
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испания туризм дмитрий кулеба пцр-тест сертификат вакцинации условия въезда в испанию
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