Испания открыла границы для украинцев: условия въезда
24.07.2021, 17:05
Иллюстративное фото: pixabay.com
Испания открывает границы для украинцев. С 27 июля въехать туда можно будет не только при наличии сертификата о вакцинации, но и с ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании COVID-19. Об этом написал в Twitter глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Чтобы приехать в Испанию, взрослым и детям старше 12 лет нужно:
- предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный не ранее 72 часов до въезда)/сертификат о вакцинации (подходят вакцины, одобренные ЕМА или ВОЗ, должно пройти 14 дней после полного курса)/справку о выздоровлении/тест на антиген (сделанные не ранее 48 часов до въезда).
- заполнить формуляр санитарного контроля или установить мобильное приложение Spain Travel Health – SpTH, чтобы получить специальный QR-код путешественника.
- 15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
- 16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.
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