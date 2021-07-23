Швеция открывает границы для украинцев с 26 июля: пустят и невакцинированных – правила
Швеция открывает границы для украинцев с понедельника, 26 июля. Об этом сообщается на портале Министерства иностранных дел для путешественников – Trip Advisor.
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Как сообщается, въезд для украинских туристов возможен при двух условиях:
1. Наличие негативного ПЦР теста на коронавирус
Он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. Отсчет ведется с момента забора биологического материала. Требование распространяется на иностранцев в возрасте 18+. Тест также можно сделать в аэропорту Арланда.
2. Полная вакцинация от COVID-19
Сейчас Швеция признает сертификаты о вакцинации, выданные только в странах ЕС/ЕЭП, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикане.
Въезд возможен через 14 дней после получения второй дозы.
Швеция признает все вакцины, признанные в ЕС и ВОЗ: Comirnaty (Pfizer/BioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford), Janssen (Johnson and Johnson), AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (AstraZeneca/Oxford произведенная в Индии), BIBP/Sinopharm, CoronaVac (Sinovac).
- На 8 июля 2021 года полностью вакцинированные всеми используемыми в Украине прививками могли ездить в 10 стран Европы, восемь из них являлись членами ЕС. 19 июля Кипр разрешил въезд вакцинированным CoronaVac.
- 15 июля ЕС внес Украину в перечень стран, для граждан которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в ЕС. В связи с этим решением въезд украинцам разрешили Германия, Дания, Бельгия, Литва, Эстония, Латвия, Франция, Нидерланды, Финляндия.
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