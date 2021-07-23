Швеция открывает границы для украинцев с 26 июля: пустят и невакцинированных – правила

Швеция открывает границы для украинцев с понедельника, 26 июля. Об этом сообщается на портале Министерства иностранных дел для путешественников – Trip Advisor.

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Как сообщается, въезд для украинских туристов возможен при двух условиях:

1. Наличие негативного ПЦР теста на коронавирус

Он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы. Отсчет ведется с момента забора биологического материала. Требование распространяется на иностранцев в возрасте 18+. Тест также можно сделать в аэропорту Арланда.

2. Полная вакцинация от COVID-19

Сейчас Швеция признает сертификаты о вакцинации, выданные только в странах ЕС/ЕЭП, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикане.

Въезд возможен через 14 дней после получения второй дозы.

Швеция признает все вакцины, признанные в ЕС и ВОЗ: Comirnaty (Pfizer/BioNtech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford), Janssen (Johnson and Johnson), AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (AstraZeneca/Oxford произведенная в Индии), BIBP/Sinopharm, CoronaVac (Sinovac).

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Марк Сировой

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