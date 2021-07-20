Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев, включая привитых CoronaVac
20.07.2021, 15:55
Вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech (фото — LIGA.net)
С 26 июля 2021 года в Финляндию из Украины можно будет въехать при наличии подтверждения полного курса вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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В перечень вакцин, которые признает Финляндия, входят:
1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);
2. Spikevax (Moderna);
3. Vaxzevria (AstraZeneca);
4. Janssen (Johnson&Johnson);
5. BIBP (Sinofarm);
6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);
7. CoronaVac (Sinovac Biotech).
Вакцинированные смогут посещать Финляндию в том числе с туристической целью. При наличии отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел COVID-19, въезд в страну возможен только при наличии уважительной причины.
- На 8 июля 2021 года полностью вакцинированные CoronaVac украинцы могли ездить в 10 стран Европы, восемь из них являлись членами ЕС. Вчера разрешил въезд вакцинированным CoronaVac Кипр.
- 15 июля ЕС внес Украину в перечень стран, для граждан которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в ЕС. В связи с этим решением въезд украинцам разрешили Германия, Дания, Бельгия, Литва, Эстония и Латвия.
- Сегодня, 20 июля, стало известно, что вакцинированные украинцы смогут въезжать во Францию, но список вакцин ограничен зарегистрированными в ЕС.
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