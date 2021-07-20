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Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев, включая привитых CoronaVac

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 15:55
Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев, включая привитых CoronaVac - Фото
Вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech (фото — LIGA.net)

С 26 июля 2021 года в Финляндию из Украины можно будет въехать при наличии подтверждения полного курса вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В перечень вакцин, которые признает Финляндия, входят:

1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);
2. Spikevax (Moderna);
3. Vaxzevria (AstraZeneca);
4. Janssen (Johnson&Johnson);
5. BIBP (Sinofarm);
6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);
7. CoronaVac (Sinovac Biotech).

Вакцинированные смогут посещать Финляндию в том числе с туристической целью. При наличии отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел COVID-19, въезд в страну возможен только при наличии уважительной причины.

Денис Юдин
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туризм вакцинация Финляндия коронавирус CoronaVac COVISHIELD
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