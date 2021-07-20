Финляндия открывает границы для вакцинированных украинцев, включая привитых CoronaVac

С 26 июля 2021 года в Финляндию из Украины можно будет въехать при наличии подтверждения полного курса вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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В перечень вакцин, которые признает Финляндия, входят:

1. Comirnaty (Pfizer-BioNTech);

2. Spikevax (Moderna);

3. Vaxzevria (AstraZeneca);

4. Janssen (Johnson&Johnson);

5. BIBP (Sinofarm);

6. CoviShield (AstraZeneca, Serum Institute);

7. CoronaVac (Sinovac Biotech).

Вакцинированные смогут посещать Финляндию в том числе с туристической целью. При наличии отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел COVID-19, въезд в страну возможен только при наличии уважительной причины.

Денис Юдин

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