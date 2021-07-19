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Кипр разрешил въезд туристам, привитым вакциной CoronaVac

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 21:11
Кипр разрешил въезд туристам, привитым вакциной CoronaVac - Фото
Паспорт (иллюстративное фото - Depositphotos.com)

Кипр добавил китайский CoronaVac в список вакцин против COVID-19, дающих право въезда привитым туристам, в том числе украинцам. Соответствующая информация размещена на правительственном сайте для регистрации туристов.

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На Кипре могут отдохнуть туристы, которые вакцинировались от коронавируса такими препаратами: Janssen/Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac)

Для въезда в Кипр потребуется предъявить международный сертификат о вакцинации, а за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить форму и получить CyprusFlightPass.

Наталия Медведева
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кипр туризм вакцина CoronaVac
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