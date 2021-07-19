Кипр разрешил въезд туристам, привитым вакциной CoronaVac
19.07.2021, 21:11
Паспорт (иллюстративное фото - Depositphotos.com)
Кипр добавил китайский CoronaVac в список вакцин против COVID-19, дающих право въезда привитым туристам, в том числе украинцам. Соответствующая информация размещена на правительственном сайте для регистрации туристов.
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На Кипре могут отдохнуть туристы, которые вакцинировались от коронавируса такими препаратами: Janssen/Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik, Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac)
Для въезда в Кипр потребуется предъявить международный сертификат о вакцинации, а за 48 часов до прибытия в страну нужно будет заполнить форму и получить CyprusFlightPass.
- 29 июня сообщалось, что с 1 июля на Кипр пустят привитых "Спутником", но не вакцинами CoviShield или CoronaVac.
- 15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, для которых рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
- 16 июля границы для украинцев открыли Германия и Дания, а спустя два дня – Бельгия.
- Сегодня Латвия, Эстония и Литва открыли границы для украинцев.
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