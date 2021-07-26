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МИД: Для украинцев уже открыты 14 стран Европы – список

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 17:10
МИД: Для украинцев уже открыты 14 стран Европы – список - Фото
Фото: depositphotos.com

По рекомендации Совета ЕС, уже 14 стран Европы открылись для всех типов путешествий из Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий для украинцев – среди приоритетов МИД", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинцам для всех типов поездок сейчас открыты: Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания и Португалия.

Для въезда в большинство из этих стран необходимо свидетельство о полной вакцинации либо свежий негативный ПЦР-тест. В МИД подчеркнули, что конкретные условия въезда и списки утвержденных вакцин могут отличаться.

  • 15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, которым рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
  • 16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.
  • С 26 июля Швеция начинает впускать украинских туристов, а с 27 июля Испания – туда можно будет попасть не только при наличии сертификата о вакцинации, но и с ПЦР-тестом или справкой о перенесенном заболевании COVID-19.
Денис Юдин
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МИД евросоюз туризм Европа безвиз путешествия дмитрий кулеба
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