"Плюс один". Люксембург открывается для путешествий украинцев – Кулеба

Великое герцогство Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"+1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", – написал Кулеба, комментируя открытие Люксембурга для украинских туристов.

Министр рекомендовал планирующим поездку ознакомиться с условиями въезда в страну на интерактивной карте МИД.

Согласно информации на интерактивной карте МИД, гражданам Украины разрешен въезд в Люксембург независимо от цели поездки.

Перед посадкой в ​​самолет до Люксембурга у пассажиров потребуют представить один из документов:

- сертификат о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19 (признаны вакцины AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna);

- сертификат о выздоровлении, подтверждающий, что человек переболел COVID-19: должен быть положительный тест на COVID-19, дата выдачи которого не превышает 180 дней с момента тестирования;

- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (в бумажном или электронном виде), полученный не позднее чем за 72 часа до момента вылета самолета.

Это требование распространяется на все авиарейсы в Люксембург, включая страны, входящие в Евросоюз или страны Шенгенского соглашения.

15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, которым рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.

16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.

С 26 июля Швеция и Португалия открылись для украинских туристов, а с 27 июля – Испания.

Читайте также: МИД: Для украинцев уже открыты 14 стран Европы – список

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.