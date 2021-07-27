"Плюс один". Люксембург открывается для путешествий украинцев – Кулеба
Великое герцогство Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"+1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", – написал Кулеба, комментируя открытие Люксембурга для украинских туристов.
Министр рекомендовал планирующим поездку ознакомиться с условиями въезда в страну на интерактивной карте МИД.
Согласно информации на интерактивной карте МИД, гражданам Украины разрешен въезд в Люксембург независимо от цели поездки.
Перед посадкой в самолет до Люксембурга у пассажиров потребуют представить один из документов:
- сертификат о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19 (признаны вакцины AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna);
- сертификат о выздоровлении, подтверждающий, что человек переболел COVID-19: должен быть положительный тест на COVID-19, дата выдачи которого не превышает 180 дней с момента тестирования;
- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (в бумажном или электронном виде), полученный не позднее чем за 72 часа до момента вылета самолета.
Это требование распространяется на все авиарейсы в Люксембург, включая страны, входящие в Евросоюз или страны Шенгенского соглашения.
- 15 июля Совет ЕС обновил перечень стран для граждан, которым рекомендовано отменить временные ограничения на поездки в Евросоюз. В список внесли Украину.
- 16 июля границы для украинцев открыли Дания и Германия, 18 июля – Бельгия, 19 июля – Латвия.
- С 26 июля Швеция и Португалия открылись для украинских туристов, а с 27 июля – Испания.
Читайте также: МИД: Для украинцев уже открыты 14 стран Европы – список
Комментарии