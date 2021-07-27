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"Плюс один". Люксембург открывается для путешествий украинцев – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 22:44
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Великое герцогство Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"+1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", – написал Кулеба, комментируя открытие Люксембурга для украинских туристов.

Министр рекомендовал планирующим поездку ознакомиться с условиями въезда в страну на интерактивной карте МИД.

Согласно информации на интерактивной карте МИД, гражданам Украины разрешен въезд в Люксембург независимо от цели поездки.

Перед посадкой в ​​самолет до Люксембурга у пассажиров потребуют представить один из документов:

- сертификат о том, что человек полностью вакцинирован от COVID-19 (признаны вакцины AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna);

- сертификат о выздоровлении, подтверждающий, что человек переболел COVID-19: должен быть положительный тест на COVID-19, дата выдачи которого не превышает 180 дней с момента тестирования;

- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (в бумажном или электронном виде), полученный не позднее чем за 72 часа до момента вылета самолета.

Это требование распространяется на все авиарейсы в Люксембург, включая страны, входящие в Евросоюз или страны Шенгенского соглашения.

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Наталия Медведева
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туризм люксембург коронавирус
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