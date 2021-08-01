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Германия ужесточила условия въезда в страну

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 17:38
Германия ужесточила условия въезда в страну - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/ЕРА

С 1 августа в Германии вступили в силу более жесткие условия въезда в страну. Об этом сообщает DW.

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Все путешественники старше 12 лет, въезжающие в Германию, должны иметь отрицательный тест на коронавирус, или документы о полном курсе вакцинации, или документ, подтверждающий недавнее выздоровление от COVID-19. 

Ранее такие требования относились только к пассажирам авиакомпаний, а теперь распространяются и на людей, прибывающих в Германию автомобилем или автобусом, железной дорогой или морским транспортом.

Новые требования будут действовать не только для иностранцев, но и для жителей Германии, возвращающихся из других стран.

Проверки на сухопутных границах страны носить выборочный характер. Авиапассажиры должны будут предоставлять документы перед посадкой в ​​самолет.

Также с 1 августа в Германии меняется классификация зон риска для заболеваемости COVID-19. Вместо трех остается только две категории: зона распространения варианта коронавируса и зона высокого риска. Те, кто возвращается из этих зон, должны зарегистрироваться на правительственном портале.

При въезде из зоны распространения варианта коронавируса тестирование обязательно даже полностью вакцинированных или переболевших COVID-19 путешественников. При этом даже в случае отрицательного результата теста, придется пройти 14-дневный карантин, который нельзя сократить.

Невакцинированные люди, которые возвращаются из зон высокого риска, отправляются на 10-дневный карантин, который, однако, можно прекратить через пять дней в случае отрицательного результата теста на коронавирус. Для детей до 12 лет карантин длится пять дней. На путешественников, которые полностью вакцинированы или переболели COVID-19, это требование не распространяется.

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Наталия Медведева
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Германия коронавирус туризм
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