Минздрав назвал симптомы дельта, которые отличают его от других вариантов коронавируса
Симптомы при заражении дельта-вариантом коронавируса – не такие, как при заражении другими вариантами коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
У человека, заболевшего дельта-вариантом COVID-19, чаще наблюдаются такие симптомы как лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Менее распространены кашель и потеря обоняния или вкуса.
По информации МОЗ, у заразившихся дельта-вариантом могут быть и более серьезные симптомы – нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.
Минздрав приводит результаты исследования, проведенного учеными из Китая: концентрация вируса в крови зараженного человека от дельта-штамма в 1000 раз больше, чем было в инфицированных диким штаммом. Это значит, что больной более заразен для окружающих
В Минздраве предупреждают, что вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении дельта-вариантом намного выше, если человек не вакцинирован.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что штамм коронавируса дельта скоро вытеснит остальные. Минздрав призывает украинцев прививаться от COVID-19, с 21 июля вакцинация доступна всем желающим взрослым.
- 28 июля Кабмин ужесточил правила въезда в Украину из-за распространения штамма дельта. У вакцинированных украинцев и иностранцев будут преимущества.
Читайте также: Коронавирус. Штамм дельта распространяется как ветрянка, но вакцинированные защищены – CDC
Комментарии