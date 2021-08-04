Минздрав назвал симптомы дельта, которые отличают его от других вариантов коронавируса

Симптомы при заражении дельта-вариантом коронавируса – не такие, как при заражении другими вариантами коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У человека, заболевшего дельта-вариантом COVID-19, чаще наблюдаются такие симптомы как лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Менее распространены кашель и потеря обоняния или вкуса.

По информации МОЗ, у заразившихся дельта-вариантом могут быть и более серьезные симптомы – нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образования сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрене.

Минздрав приводит результаты исследования, проведенного учеными из Китая: концентрация вируса в крови зараженного человека от дельта-штамма в 1000 раз больше, чем было в инфицированных диким штаммом. Это значит, что больной более заразен для окружающих

В Минздраве предупреждают, что вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении дельта-вариантом намного выше, если человек не вакцинирован.

Читайте также: Коронавирус. Штамм дельта распространяется как ветрянка, но вакцинированные защищены – CDC

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.