Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных
В Украине большинство заболевших COVID-19 за последние три месяца не были вакцинированы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.
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Среди всех заболевших коронавирусом за последние три месяца только 0,7% были привиты хотя бы одной дозой вакцины, среди тех, кто попал в больницы, доля вакцинированных 0,4%, заявил Ляшко.
Министр подчеркнул, что вакцинированные пациенты, оказавшиеся в больницах, не попадали в отделения реанимации.
По данным Минздрава, на 11 августа 2021 года в Украине первой дозой вакцины от коронавируса был привит 4 324 551 человек, двумя дозами – 2 521 848.
- В течение двух недель в Украине прогнозируют новую вспышку эпидемии коронавируса, Минздрав готовится по трем сценариям.
- В Минздраве предупреждают: более заразный штамм коронавируса дельта вытеснит остальные. МОЗ призывает вакцинироваться: прививки доступны всем желающим взрослым и некоторым детям 12+.
- По данным CDC США, штамм дельта передается легко как ветрянка, но вакцинированные защищены на >90% от тяжелого COVID-19 при заражении этим штаммом.
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