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Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 12:05
Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине большинство заболевших COVID-19 за последние три месяца не были вакцинированы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

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Среди всех заболевших коронавирусом за последние три месяца только 0,7% были привиты хотя бы одной дозой вакцины, среди тех, кто попал в больницы, доля вакцинированных 0,4%, заявил Ляшко.

Министр подчеркнул, что вакцинированные пациенты, оказавшиеся в больницах, не попадали в отделения реанимации.

По данным Минздрава, на 11 августа 2021 года в Украине первой дозой вакцины от коронавируса был привит 4 324 551 человек, двумя дозами – 2 521 848.

Читайте также: Реальный эффект от вакцинации. Менее 0,01% полностью привитых в США получили тяжелый ковид

Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус COVID-19
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