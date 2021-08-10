Реальный эффект от вакцинации. Менее 0,01% полностью привитых в США получили тяжелый ковид

Если полностью привитые и заражаются, у >99,99% из них коронавирусная болезнь COVID-19 не развивается до тяжелой формы, которая требует госпитализации. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Статистика CDC демонстрирует, что в стране на 2 августа были полностью вакцинированы >164 млн человек, причем среди них лишь 7101 человек (<0,005%) попал в больницу с этой болезнью.

На все эти свыше 164 млн человек отмечено 1507 случаев смерти (<0,001%) от ковида.

Также, по данным CDC, около 74% всех зафиксированных случаев, когда инфекция пробивала вакцинную защиту, наблюдались среди пожилых (≥65 лет).

Каждый пятый умерший скончался не от самого COVID-19, а от других причин, даже если у него и отмечалась "прорывная" инфекция.

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С мая 2021 года CDC сосредоточились на расследовании только госпитализированных/тяжелых или смертельных случаев среди полностью привитых.

По состоянию на август цель-максимум мирового здравоохранения – прервать распространение вируса – выглядит далекой из-за появления более заразных и лучше уклоняющихся от иммунных ответов вариантов SARS-CoV-2. С 7 августа прирост заражений в США впервые с начала года перевалил за 100 000 в день "благодаря" дельта-штамму.

При этом с задачей свести ковид до "обычной ОРВИ-простуды" вакцины пока эффективно справляются, что демонстрируют данные из Британии, США, Израиля и других стран, где привита/переболела большая часть населения.

Данные по темпам вакцинации в разных странах от CNN (нажмите, чтобы увеличить):

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Евгений Пилипенко

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