CoronaVac и антитела. Авторы вакцины испытали в Китае третью дозу: их выводы
Разработчики китайской вакцины CoronaVac из Sinovac Biotech оценили уровни нейтрализующих коронавирус антител после двух доз, а также эффект от введения третьей – бустерной (усиливающей) дозы. Их выводы в препринте: пожилым людям рекомендуется дополнительная инъекция.
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Обнаружено, что титры/концентрация антител у >70% участников фаз I/II клинических исследований CoronaVac упала ниже "ключевого порогового уровня" (за который взят среднегеометрический титр в районе 8,0) примерно через полгода после второй дозы (введенной спустя 28 дней после первой).
В рамках фазы II третью дозу в разных концентрациях дали 303 участникам в провинции Хэбэй, Китай.
Третья доза с одобренным ВОЗ содержанием иммуногена (3 мкг) через восемь месяцев после второй "быстро и заметно увеличила титры". Через неделю после ее введения они выросли до 305: это в семь раз больше, чем на 28 день после второй дозы.
"Мы считаем, что быстрый и сильный ответ свидетельствует о том, что первые две дозы обеспечили выработку иммунной памяти", – пишут авторы. По их прогнозам, защита от тяжелого течения ковида "будет сохраняться дольше, чем защита от легкой инфекции".
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Исследователи подчеркивают: пока неизвестно, какая защита остается у людей после того, как концентрация антител снижается ниже указанного выше порога. Они напомнили, что вторая доза вакцины Pfizer-BioNTech стимулирует "резко усиленный врожденный иммунный ответ", и провели параллели с CoronaVac.
По данным исследователей, частота нежелательных реакций после третьей дозы "была стабильно низкой (около 5%)" и "реактогенность вакцины была неотличима от реактогенности плацебо, что указывает на хорошую ее переносимость".
"Наше исследование поддерживает идею бустерной дозы для пожилых людей", – резюмировали авторы.
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