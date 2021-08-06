США обновили данные о смертях за период беспрецедентной кампании вакцинации от COVID-19

За более чем семимесячный срок антикоронавирусной вакцинации в США с населением 333 млн человек введено >346 млн доз. За этот период зафиксировано 6490 сообщений о смерти среди тех, кто получил вакцину, пишут в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США. Это 0,0019% от всего числа привитых.

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Это не значит, что смерти – результат инъекций. В системе VAERS регистрируют все побочные эффекты и то, что может быть ими, включая смерти от разных причин.

ВАЖНО. Регуляторы США требуют, чтобы медики сообщали о любой смерти после вакцинации, даже если пока не ясно, была ли вакцина тому причиной. Другими словами, цифры VAERS – просто статистика того или иного нежелательного события, которое произошло в определенный период после введения дозы, и необязательно связано с этим. Для примера: привитый с аллергией на арахис мог съесть орешки и умереть от анафилаксии: этот случай вносится в VAERS. Еще пример: у привитого были проблемы с сердцем, он посмотрел футбольный матч и получил инфаркт: это также в статистике.

Обновленная база данных CDC охватывает период с 14 декабря 2020 года по 2 августа. В стране вводят Comirnaty от Pfizer-BioNTech (уже 195,5 млн доз), Spikevax от Moderna (140 млн) и J&J/Janssen (13,6 млн).

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"Обзор доступной клинической информации, включая свидетельства о смерти, данные вскрытия и медкарточки, не установил причинно-следственную связь с вакцинами от COVID-19", – подчеркивают в Центрах.

Между тем, в CDC отметили, что наблюдается "правдоподобная причинно-следственная связь" между вакциной J&J/Janssen и развитием VITT – редкого и смертельно опасного состояния с тромбами на фоне низкого содержания тромбоцитов в крови.

Такие информационные бюллетени CDC/FDA – регулярные, как и подробные отчеты о побочках и возможных побочках. Аналогичные данные собирают во многих странах и делают их публичными, чем пользуются противники вакцинации, манипулирующие массивами данных для введения в заблуждение людей.

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Евгений Пилипенко

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