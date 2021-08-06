COVID-19. В Украине второй день подряд рекорд по вакцинации – колют четыре вида прививок

В Украине второй день подряд вакцинируют от коронавируса рекордное число людей. За сутки прививали от COVID-19 вакцинами от компаний Pfizer / BioNTech, AstraZeneca / Oxford, Sinovac и Moderna, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 383 человека: первую дозу прививки получили 98 447 человек, вторую – 68 936. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 61 590 введенных доз за сутки;

Spikevax (Moderna) – 59 379;

CoronaVac (Sinovac) – 36 163;

Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford) – 10 251.

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С начала кампании по вакцинации в Украине сделали 6 237 796 прививок. Хотя бы одной дозой вакцинированы 3 953 349 человек, двумя – 2 284 166. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 1 348 540 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 130 955;

Spikevax (Moderna) – 609 156;

COVISHIELD (AstraZeneca / Oxford, произведена Serum Institute в Индии) – 487 187;

Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford) – 377 207;

Janssen (Johnson and Johnson) – 497.

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Марк Сировой

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