UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COVID-19. В Украине второй день подряд рекорд по вакцинации – колют четыре вида прививок

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 09:04
COVID-19. В Украине второй день подряд рекорд по вакцинации – колют четыре вида прививок - Фото
Антикоронавирусная вакцина Spikevax от Moderna (фото – Минздрав)

В Украине второй день подряд вакцинируют от коронавируса рекордное число людей. За сутки прививали от COVID-19 вакцинами от компаний Pfizer / BioNTech, AstraZeneca / Oxford, Sinovac и Moderna, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 167 383 человека: первую дозу прививки получили 98 447 человек, вторую – 68 936. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 61 590 введенных доз за сутки;

Spikevax (Moderna) – 59 379;

CoronaVac (Sinovac) – 36 163;

Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford) – 10 251.

Читайте также: В Украине ожидается вспышка коронавируса в течение ближайших двух недель – КШЭ

С начала кампании по вакцинации в Украине сделали 6 237 796 прививок. Хотя бы одной дозой вакцинированы 3 953 349 человек, двумя – 2 284 166. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 1 348 540 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 130 955;

Spikevax (Moderna) – 609 156;

COVISHIELD (AstraZeneca / Oxford, произведена Serum Institute в Индии) – 487 187;

Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford) – 377 207;

Janssen (Johnson and Johnson) – 497.

Читайте также: Сразу на прививку. Переболевшим COVID-19 не надо ждать полгода после выздоровления – Ляшко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина коронавирус Pfizer Moderna AstraZeneca Sinovac CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 