В Украине с 5 августа изменятся правила въезда в страну: для кого обязательна самоизоляция

С четверга в Украине изменятся правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда и выезда. Для украинцев и иностранцев будет обязательна 10-дневная самоизоляция. Для тех, кто приехал из России или Индии, самоизоляция продлится две недели. Однако есть ряд исключений, передает Госпогранслужба.

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Сроки самоизоляции при въезде в Украину с 5 августа:

- 10 дней для иностранцев и украинцев (начинается через 72 часа после пересечения границы, под контролем приложения Дій вдома);

- 14 дней для лиц, прибывших из России или Индии, если они находились там дольше недели в течение последних 14 дней (начинается с момента пересечения границы).

Для пересечения украинской границы иностранцам нужен отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до въезда, или документ о полном курсе вакцинации одобренными ВОЗ прививками. Для украинцев допускается документ от Минздарава о получении хотя бы одной дозы вакцины. Самоизоляция также не нужна или прекращается, если сделать на границе тест на ковид и получить отрицательный результат. Однако на прибывших из Индии и РФ это правило не распространяется.

В других случаях самоизоляция обязательна, но есть исключения:

- дети до 18 лет;

- украинцы, которые выехали за границу до 4 августа;

- члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций, дипломаты, члены официальных международных миссий;

- военнослужащие из стран-членов НАТО, которые участвуют в учениях в Украине;

- абитуриенты, которые намерены поступать в украинские вузы;

- водители, которые занимаются регулярными перевозками, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

- лица, которые получили две прививки от COVID-19 и документ о полном курсе вакцинации;

- граждане Украины, у которых есть документ от Минздрава об одной дозе вакцины от COVID-19.

Иностранцам, подлежащим самоизоляции, въезд в Украину без приложения Дій вдома запрещается. Если человек не может установить приложение или отказывается это делать, пограничники не пустят его в страну.

Самоизоляция также будет обязательной для граждан, прибывших из ОРДЛО и оккупированного Крыма. Среди исключений – дети до 18 лет, участники ВНО и абитуриенты, украинцы, которые хотят вакцинироваться (нужно предоставить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором), особы с документами о полном курсе вакцинации или с документом от Минздрава об одной дозе вакцины.

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Оксана Житнюк

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