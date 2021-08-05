Коронавирус. В Украине рекорд по вакцинации, больше всего кололи Pfizer и Moderna

В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса рекордное число человек, с начала кампании по иммунизации ввели более 6 млн доз от COVID-19. Статистика по вакцинации опубликовано пресс-службой Минздрава.

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека: 95 690 привитых получили первую дозу, 63 431 – вторую. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 59 461 прививок;

Spikevax (Moderna) – 55 605;

CoronaVac (Sinovac) – 34 497;

Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford) – 9558.

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С начала кампании по иммунизации сделали 6 070 323 прививки. Вакцинировано одной дозой 3 855 095 человек, двумя дозами – 2 215 230. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 1 328 613 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 112 627;

Spikevax (Moderna) – 549 782;

Covishield (AstraZeneca / Oxford, произведена Serum Institute в Индии) – 487 187;

Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford) – 376 389;

Janssen (Johnson and Johnson) – 497.

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Марк Сировой

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