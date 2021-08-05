Коронавирус. В Украине рекорд по вакцинации, больше всего кололи Pfizer и Moderna
В Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса рекордное число человек, с начала кампании по иммунизации ввели более 6 млн доз от COVID-19. Статистика по вакцинации опубликовано пресс-службой Минздрава.
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 159 121 человека: 95 690 привитых получили первую дозу, 63 431 – вторую. Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 59 461 прививок;
Spikevax (Moderna) – 55 605;
CoronaVac (Sinovac) – 34 497;
Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford) – 9558.
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С начала кампании по иммунизации сделали 6 070 323 прививки. Вакцинировано одной дозой 3 855 095 человек, двумя дозами – 2 215 230. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – 1 328 613 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 1 112 627;
Spikevax (Moderna) – 549 782;
Covishield (AstraZeneca / Oxford, произведена Serum Institute в Индии) – 487 187;
Vaxzevria (AstraZeneca / Oxford) – 376 389;
Janssen (Johnson and Johnson) – 497.
- В Минздраве предупреждают, что более заразный штамм коронавируса дельта скоро вытеснит остальные. В МОЗ призывают прививаться – вакцины доступны всем желающим взрослым и некоторым детям от 12 лет.
- Штамм коронавируса дельта передается быстро как ветрянка, говорят в CDC США. Вакцинированные защищены на >90% от тяжелого течения болезни при заражении штаммом дельта.
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