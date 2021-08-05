Коронавирус. В Украине выявили более 1000 новых заболевших впервые за 1,5 месяца

За прошедшие сутки в Украине выявили 1052 заболевших коронавирусом (днем ранее – 984), передает пресс-служба Минздрава. Впервые с 17 июня выявили более 1000 случаев COVID-19 за сутки, говорится в системе мониторинга эпидемии СНБО.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (187 случаев за сутки), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

За сутки в Украине умерли 25 больных COVID-19 (днем ранее – 43), выздоровели 542 заразившихся (570), госпитализированы – 532 (572).

Сделали 46 074 теста на коронавирус (47 442): методом ПЦР – 20 950 (22 533), ИФА – 9154 (8064), экспресс-тестов – 15 970 (16 845).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 256 397 заболевших COVID-19. Выздоровели 2 188 815 инфицированных, умерли – 53 049.

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В КШЭ прогнозируют: вспышка в Украине начнется вспышка коронавируса в течение ближайших двух недель.

В Минздраве предупреждают, что более заразный (передается быстро как ветрянка) штамм коронавируса дельта вытеснит остальные. В ведомстве уверены: Украина вернется к красной зоне карантина.

Вакцинированные от COVID-19 на >90% защищены от тяжелого течения болезни при заражении штаммом дельта. В Украине вакцины от коронавируса доступны всем желающим взрослым.

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Марк Сировой

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