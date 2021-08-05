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Медицина | Сравнение риска воспаления сердца у подростков при COVID-19 и после вакцинации: результаты

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 07:53
Сравнение риска воспаления сердца у подростков при COVID-19 и после вакцинации: результаты - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Риск миокардита (воспаления сердечной мышцы) среди заболевших коронавирусом подростков мужского пола (12-17 лет) почти в шесть раз выше, чем суммарный риск такой "побочки" после двух доз вакцин от Pfizer-BioNTech или Moderna. Аналогичный риск среди девочек того же возраста в 21 раз выше при ковиде, чем после вакцинации от него, пишут в препринте авторы из Кейсовского университета Западного резервного района.

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Их исследование основано на записях из баз данных 48 крупных организаций здравоохранения США. В анализ вошли кейсы 6846 мужчин 12-17 лет с диагнозом COVID-19, размер выборки для женщин – 7361 человек.

Участников с какими-либо предшествующими сердечно-сосудистыми заболеваниями исключали из исследования. За точку отсечки брали диагноз миокардит в течение 90 дней после даты индексации.

СПРАВКА. Миокардит или перикардит не обнаружены в ходе клинических испытаний (КИ) первых вакцин от ковида, так как эти состояния были слишком редкими для распознавания на когорте с участием менее нескольких сотен тысяч человек. Обычно в КИ на фазе III задействуют до 40 000 участников. Большинство случаев после мРНК-вакцин были легкими и разрешились в течение нескольких недель, что типично для миокардита.

У шести мужчин (0,09%) из выборки развился миокардит. Среди женщин было три случая (0,04%). Результаты наступили либо в течение пяти дней (40%), либо через 19–82 дня (60%). Двоих госпитализировали, смертей не было.

Частота миокардита при COVID-19 у молодых мужчин – до 450 случаев на 1 млн, у молодых женщин – вдвое меньше.

По имеющимся сведениям, миокардит после мРНК-вакцинации возникает в основном после второй дозы. Подгруппа самого высокого риска – мужчины 12-17 лет (67 случаев на 1 млн вторых доз и 9,8 – на 1 млн первых). У женщин того же возраста показатели следующие: 1,1 и 9,1 случая на 1 млн доз соответственно.

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Цифры для сравнения, считают ученые, помогут родителям принять решение о вакцинации или невакцинации детей. "Наше исследование показывает, что более безопасным выбором является вакцинация", – подчеркнули авторы.

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Евгений Пилипенко
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