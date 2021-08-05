Медицина | Сравнение риска воспаления сердца у подростков при COVID-19 и после вакцинации: результаты
Риск миокардита (воспаления сердечной мышцы) среди заболевших коронавирусом подростков мужского пола (12-17 лет) почти в шесть раз выше, чем суммарный риск такой "побочки" после двух доз вакцин от Pfizer-BioNTech или Moderna. Аналогичный риск среди девочек того же возраста в 21 раз выше при ковиде, чем после вакцинации от него, пишут в препринте авторы из Кейсовского университета Западного резервного района.
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Их исследование основано на записях из баз данных 48 крупных организаций здравоохранения США. В анализ вошли кейсы 6846 мужчин 12-17 лет с диагнозом COVID-19, размер выборки для женщин – 7361 человек.
Участников с какими-либо предшествующими сердечно-сосудистыми заболеваниями исключали из исследования. За точку отсечки брали диагноз миокардит в течение 90 дней после даты индексации.
У шести мужчин (0,09%) из выборки развился миокардит. Среди женщин было три случая (0,04%). Результаты наступили либо в течение пяти дней (40%), либо через 19–82 дня (60%). Двоих госпитализировали, смертей не было.
Частота миокардита при COVID-19 у молодых мужчин – до 450 случаев на 1 млн, у молодых женщин – вдвое меньше.
По имеющимся сведениям, миокардит после мРНК-вакцинации возникает в основном после второй дозы. Подгруппа самого высокого риска – мужчины 12-17 лет (67 случаев на 1 млн вторых доз и 9,8 – на 1 млн первых). У женщин того же возраста показатели следующие: 1,1 и 9,1 случая на 1 млн доз соответственно.
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Цифры для сравнения, считают ученые, помогут родителям принять решение о вакцинации или невакцинации детей. "Наше исследование показывает, что более безопасным выбором является вакцинация", – подчеркнули авторы.
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