В Литве собираются лишить пособия по болезни тех, кто мог привиться от коронавируса и не имел противопоказаний для этого, но не привился и в итоге заболел COVID-19. Об этом пишет Delfi.

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Министерство внутренних дел страны зарегистрировало поправки к постановлению о чрезвычайной ситуации (ЧС), в которых расширена сфера использования "паспорта возможностей" (документа о вакцинации).

"Больничный не будут выплачивать непривитым, заболевшим болезнью, в связи с которой объявлен режим ЧС или карантин, за исключением тех случаев, когда человек не мог привиться по медицинским показаниям", – предлагают чиновники.

СПРАВКА. В Литве действует система обязательного медицинского страхования: постоянные жители обязаны платить взносы. Цель пособия по болезни заключается в компенсировании зарплаты, когда больной не в состоянии выйти на работу.

Там же перечислены определенные профессии, работники которых обязаны быть привитыми в подобных случаях/ситуациях с режимом ЧС на госуровне и/или при национальном локдауне.

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Создается юридический механизм, который даст работодателю право отстранять работника, если он не выполняет противоэпидемиологические требования.

Если невакцинированный работает в той сфере, где обязательна прививка от инфекционной болезни, из-за которой объявлен режим ЧС или карантин, обязательное тестирование на патоген оплачивать он будет из своего кармана, либо это сделает работодатель. Если поправки одобрят, государство Литва такие тесты оплачивать больше не будет.

Эти изменения теперь должно утвердить правительство.

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Евгений Пилипенко

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