Вакцинация беременных от коронавируса. В Англии начинается исследование: что хотят изучить

В Англии выяснят, какой интервал между дозами антикоронавирусной вакцины наилучший для беременных женщин. Об этом сообщили в правительстве страны.

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В исследовании примут участие более 600 здоровых участниц от 18 до 44 лет и от 13 до 34 недель беременности на момент вакцинации. Участниц наберут в 13 центрах в Англии и разделят на две группы: одну провакцинируют с интервалом 4-6 недель между дозами, вторую – 8-12 недель. Вакцинация начнется с середины августа.

Используют Comirnaty (от Pfizer-BioNTech) и Spikevax (от Moderna), но другие вакцины также могут быть включены по мере их утверждения. Участницы девять раз посетят медиков и должны будут заполнять дневник между посещениями по любым симптомам. Им дадут круглосуточный номер, чтобы в любое время связаться с авторами исследования.

Будет изучаться эффективность вакцины и развитие ребенка до года. У беременных и новорожденных возьмут кровь на анализ, а также образцы грудного молока. Первые результаты о каких-либо нежелательных явлениях ожидаются к концу года, а данные об иммунном ответе – в первом квартале 2022-го.

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Авторы исследования Preg-CoV из Лондонского университета Святого Георгия надеются, что его результаты убедят беременных в безопасности вакцинации. Статистика Public Health England показала, что большинство женщин "в положении", которые были госпитализированы в Британии с COVID-19, не делали прививку.

Как выразился Пол Хит, руководитель исследования и профессор педиатрических инфекционных болезней, "охват вакцинацией беременных сейчас неутешителен: менее трети привиты".

По данным PHE, почти 52 000 беременных в Англии были вакцинированы, и о каких-либо проблемах с безопасностью не сообщалось. Аналогична ситуация и со 130 000 привитых беременных в США.

Евгений Пилипенко

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