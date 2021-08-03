Вакцинация беременных от коронавируса. В Англии начинается исследование: что хотят изучить
В Англии выяснят, какой интервал между дозами антикоронавирусной вакцины наилучший для беременных женщин. Об этом сообщили в правительстве страны.
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В исследовании примут участие более 600 здоровых участниц от 18 до 44 лет и от 13 до 34 недель беременности на момент вакцинации. Участниц наберут в 13 центрах в Англии и разделят на две группы: одну провакцинируют с интервалом 4-6 недель между дозами, вторую – 8-12 недель. Вакцинация начнется с середины августа.
Используют Comirnaty (от Pfizer-BioNTech) и Spikevax (от Moderna), но другие вакцины также могут быть включены по мере их утверждения. Участницы девять раз посетят медиков и должны будут заполнять дневник между посещениями по любым симптомам. Им дадут круглосуточный номер, чтобы в любое время связаться с авторами исследования.
Будет изучаться эффективность вакцины и развитие ребенка до года. У беременных и новорожденных возьмут кровь на анализ, а также образцы грудного молока. Первые результаты о каких-либо нежелательных явлениях ожидаются к концу года, а данные об иммунном ответе – в первом квартале 2022-го.
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Авторы исследования Preg-CoV из Лондонского университета Святого Георгия надеются, что его результаты убедят беременных в безопасности вакцинации. Статистика Public Health England показала, что большинство женщин "в положении", которые были госпитализированы в Британии с COVID-19, не делали прививку.
Как выразился Пол Хит, руководитель исследования и профессор педиатрических инфекционных болезней, "охват вакцинацией беременных сейчас неутешителен: менее трети привиты".
По данным PHE, почти 52 000 беременных в Англии были вакцинированы, и о каких-либо проблемах с безопасностью не сообщалось. Аналогична ситуация и со 130 000 привитых беременных в США.
- Анализ PHE и Кембриджского университета показал, что вакцины на сегодня предотвратили около 22 млн случаев инфекций, более 52 600 госпитализаций и более 60 000 смертей от ковида только в одной Англии.
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- 26 июля 2021 года Минздрав призывает беременных женщин прививаться от коронавируса, причем либо "модерной", либо "пфайзером".
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- На начало августа 2021-го в ЕС полностью вакцинировали от коронавируса 60% взрослых.
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