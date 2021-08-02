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В Евросоюзе полностью вакцинировали от коронавируса 60% взрослого населения

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 23:50
В Евросоюзе полностью вакцинировали от коронавируса 60% взрослого населения - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

В Евросоюзе 60% взрослых получили две дозы вакцины от коронавируса и полностью вакцинированы. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Шестьдесят процентов всех взрослых в ЕС уже полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов. Останемся бдительными. Делаем прививки! Для нашего собственного здоровья – и для защиты других", – написала она.

На прошлой неделе фон дер Ляйен сообщила, что целью Евросоюза было – до конца лета хотя бы одной дозой привить 70% взрослого населения ЕС.

Она напомнила об опасности дельта-варианта коронавируса и заверила, что ЕС продолжит поставлять вакцины в достаточном количестве.

  • 31 июля во Франции протестовали против обязательной вакцинации, полиция арестовала не менее 19 участников. 
  • В Германии в минувшие выходные тысячи человек вышли на протесты против карантинных ограничений, были столкновения с полицией, задержаны около 600 протестующих.

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Наталия Медведева
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вакцинация урсула фон дер ляйен коронавирус
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