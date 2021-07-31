UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Франции протестовали против обязательной вакцинации: полиция применяла водометы – видео

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2021, 23:55
Во Франции протестовали против обязательной вакцинации: полиция применяла водометы – видео - Фото
Протесты во Франции (Фото – Christophe Petit Tesson, EPA)

Во Франции арестованы не менее 19 участников протестов против "пропусков здоровья", которые возобновились сегодня, 31 июля 2021 года. Об этом сообщает Le Figaro.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о 19 задержанных по всей стране, в том числе 10 – в Париже. Трое парижских полицейских были ранены.

По данным МВД Франции, в протестах приняли участие 204 090 человек, в Париже – 14 250. Около 40 000 человек вышли на акции на юге Франции, в Монпелье, Ницце, Марселе и других городах.

В Париже во время шествия противников карантинных мер возникли столкновения с полицией, правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, протестующие бросали в полицейских бутылки.

Участники акций протестовали против обязательной вакцинации от COVID-19, пропусков здоровья и других ограничительных мер, введенных правительством Франции из-за распространения коронавирусной болезни.

  • 13 июля 2021 года президент Франции Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медработников и персонала дома престарелых. В ТРЦ, кафе и рестораны будут пускать только вакцинированных или при наличии свежего ПЦР-теста.
  • 16 июля во Франции были разгромлены два центра вакцинации от коронавируса, на следующий день более 100 000 человек протестовали против карантинных мер.
  • 24 июля около 160 000 человек протестовали во Франции против новых ограничительных мер.
  • 26 июля парламент Франции утвердил закон, который вводит обязательную вакцинацию медиков от COVID-19 и спецпропуска для посещения ресторанов и внутренних поездок.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
протесты франция вакцинация карантин коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 