Во Франции протестовали против обязательной вакцинации: полиция применяла водометы – видео

Во Франции арестованы не менее 19 участников протестов против "пропусков здоровья", которые возобновились сегодня, 31 июля 2021 года. Об этом сообщает Le Figaro.

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о 19 задержанных по всей стране, в том числе 10 – в Париже. Трое парижских полицейских были ранены.

По данным МВД Франции, в протестах приняли участие 204 090 человек, в Париже – 14 250. Около 40 000 человек вышли на акции на юге Франции, в Монпелье, Ницце, Марселе и других городах.

Le cortège des manifestants "anti pass" a longé la Prom' à Nice pic.twitter.com/BREBnd7rHs — Nice-Matin (@Nice_Matin) July 31, 2021

В Париже во время шествия противников карантинных мер возникли столкновения с полицией, правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, протестующие бросали в полицейских бутылки.

La place de la #République sous le gaz lacrymogène pour le passage du cortège parisien #antipasssanitaire. Les forces de l'ordre régulièrement débordées par la tête de cortège qui se met à courir ou à changer de direction #manif31juillet #manifestation31juillet #PassSanitaire pic.twitter.com/aKNKw9JX9P — Thibault Izoret (@TIM_7375) July 31, 2021

Участники акций протестовали против обязательной вакцинации от COVID-19, пропусков здоровья и других ограничительных мер, введенных правительством Франции из-за распространения коронавирусной болезни.

13 июля 2021 года президент Франции Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медработников и персонала дома престарелых. В ТРЦ, кафе и рестораны будут пускать только вакцинированных или при наличии свежего ПЦР-теста.

16 июля во Франции были разгромлены два центра вакцинации от коронавируса, на следующий день более 100 000 человек протестовали против карантинных мер.

24 июля около 160 000 человек протестовали во Франции против новых ограничительных мер.

26 июля парламент Франции утвердил закон, который вводит обязательную вакцинацию медиков от COVID-19 и спецпропуска для посещения ресторанов и внутренних поездок.

Денис Юдин

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