Во Франции протестовали против обязательной вакцинации: полиция применяла водометы – видео
Во Франции арестованы не менее 19 участников протестов против "пропусков здоровья", которые возобновились сегодня, 31 июля 2021 года. Об этом сообщает Le Figaro.
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о 19 задержанных по всей стране, в том числе 10 – в Париже. Трое парижских полицейских были ранены.
По данным МВД Франции, в протестах приняли участие 204 090 человек, в Париже – 14 250. Около 40 000 человек вышли на акции на юге Франции, в Монпелье, Ницце, Марселе и других городах.
Le cortège des manifestants "anti pass" a longé la Prom' à Nice pic.twitter.com/BREBnd7rHs— Nice-Matin (@Nice_Matin) July 31, 2021
В Париже во время шествия противников карантинных мер возникли столкновения с полицией, правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ, протестующие бросали в полицейских бутылки.
La place de la #République sous le gaz lacrymogène pour le passage du cortège parisien #antipasssanitaire. Les forces de l'ordre régulièrement débordées par la tête de cortège qui se met à courir ou à changer de direction #manif31juillet #manifestation31juillet #PassSanitaire pic.twitter.com/aKNKw9JX9P— Thibault Izoret (@TIM_7375) July 31, 2021
Sur la place de la #Bastille, les tensions reprennent entre forces de l'ordre et manifestants #antipasssanitaire. Comme sur les #ChampsElysees la semaine dernière, le canon à eau est employé #manif31juillet #manifestation31juillet #PassSanitaire #PasseSanitaire #manifs31juillet pic.twitter.com/M7af84cTTl— Thibault Izoret (@TIM_7375) July 31, 2021
Ca chauffe#manifestation31juillet pic.twitter.com/yo2uO6n4y3— Tonton (@TontonLyes1) July 31, 2021
Участники акций протестовали против обязательной вакцинации от COVID-19, пропусков здоровья и других ограничительных мер, введенных правительством Франции из-за распространения коронавирусной болезни.
- 13 июля 2021 года президент Франции Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медработников и персонала дома престарелых. В ТРЦ, кафе и рестораны будут пускать только вакцинированных или при наличии свежего ПЦР-теста.
- 16 июля во Франции были разгромлены два центра вакцинации от коронавируса, на следующий день более 100 000 человек протестовали против карантинных мер.
- 24 июля около 160 000 человек протестовали во Франции против новых ограничительных мер.
- 26 июля парламент Франции утвердил закон, который вводит обязательную вакцинацию медиков от COVID-19 и спецпропуска для посещения ресторанов и внутренних поездок.
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