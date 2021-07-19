Во Франции разгромили два центра вакцинации против коронавируса
Во Франции два центра вакцинации против COVID-19 были разгромлены на фоне ужесточения карантинных мер. Об этом сообщает BBC.
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Вечером 16 июля 2021 года на юго-востоке Франции, недалеко от Гренобля, центр вакцинации в Ланс-ан-Веркор подвергся вандализму и был затоплен с помощью пожарных шлангов. Днем позже на юго-западе страны была частично разрушена из-за поджога клиника в Урруне, недалеко от Биаррица.
В субботу, 17 июля, более 100 000 человек протестовали по всей Франции против новых правил по борьбе с коронавирусом. Правительство президента страны Эмманюэля Макрона обвиняют в нарушении свобод.
В то же время сотни тысяч французов записываются на прививки от коронавируса после того, как Макрон обнародовал план по борьбе с распространением штамма дельта, который вызывает большое число госпитализаций.
С начала пандемии во Франции умерли от COVID-19 более 111 000 человек. Первую прививку от коронавируса получили немногим более половины французов, завершили вакцинацию не более 40%.
- В июне 2021-го президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что хочет вакцинировать население страны от коронавируса в принудительном порядке – всех, кто откажется от прививки, ждет лишение свободы.
- 4 июля сообщалось, что в Таджикистане вводится обязательная вакцинация взрослых граждан от коронавируса.
- 9 июля стало известно, что власти Фиджи решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников. В случае отказа от прививки госслужащих будут увольнять, а частный сектор – штрафовать.
- 13 июля Макрон заявил о введении во Франции обязательной вакцинации для медработников и персонала дома престарелых. В ТРЦ, кафе и рестораны будут пускать только вакцинированных или при наличии свежего ПЦР-теста.
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