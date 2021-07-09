UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прививка или увольнение: Власти Фиджи вводят обязательную вакцинацию для работников

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 13:54
Прививка или увольнение: Власти Фиджи вводят обязательную вакцинацию для работников - Фото
Вакцинация от коронавируса (Фото - ЕРА)

Власти Фиджи решили ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для работников. В случае отказа от прививки госслужащих будут увольнять, а частный сектор – штрафовать. Об этом сказано в заявлении премьер-министра Фиджи Фрэнка Мбаинимарамы, опубликованном на сайте правительства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Госслужащие, не получившие первую дозу вакцины до 15 августа, должны будут уйти в отпуск с понедельника следующей недели. Они не смогут вернуться на работу, пока не сделают первую прививку. Вторую дозу госслужащим нужно получить не позднее 1 ноября 2021 года. Если они не будут соблюдать этих указаний, их уволят с работы.

Премьер также заявил, что все работодатели и работники частного сектора должны получить хотя бы одну дозу вакцины до 1 августа 2021 года. Если они проигнорируют вакцинацию, предприятия могут оштрафовать или даже закрыть.

Глава правительства сообщил, что уже более 335 000 жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. Население государства – около 903 000 человек.

По данным портала Worldometers, по состоянию на 9 июля 2021-го на Фиджи подтвердился 8661 случай заражения коронавирусом с начала пандемии, 1456 человек выздоровели. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 48 жителей страны. 

Читайте также: Вакцинация должна стать обязательной. Интервью с новым главным санврачом Игорем Кузиным

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация Фиджи коронавирус   COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 