В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию взрослых от COVID-19

В Таджикистане вводится обязательная вакцинация взрослых граждан от коронавируса. Об этом сообщает таджикское государственное информационное агентство Ховар.

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Вакцинация в Таджикистане стала обязательной для граждан старше 18 лет. Всем, кто не был вакцинирован раньше, рекомендуют обратиться к семейному врачу или в местное медицинское учреждение. Вакцинация проводится бесплатно.

По данным ВОЗ, в Таджикистане используются вакцины AstraZeneca и CoronaVac. На конец июня из 9,3 млн населения хотя бы одной дозой вакцины были привиты 207 000 человек. Официально в Таджикистане зарегистрированы 15 569 случаев заболевания коронавирусом, 92 человека умерли.

Помимо вакцинации, граждане обязаны носить маски в транспорте и общественных местах. После возвращения из-за границы рекомендуется пройти тест на коронавирус и, независимо от результата, провести 10 дней в самоизоляции без контакта с родственниками.

Также правительство Таджикистана настоятельно рекомендует проводить массовые мероприятия, включая свадьбы, с минимальным числом участников.

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Денис Юдин

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