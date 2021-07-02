"Эксперимент удался". В вакцинированном Моршине – за два месяца заболели только двое

20 июня в Моршине был зафиксирован один случай заражения коронавирусом, до этого один аналогичный случай был зафиксирован в городе в мае – после вакцинации населения заболеваемость в городе минимальна. Об этом говорит мэр Моршина Руслан Ильницкий, передает Укринформ.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ильницкий утверждает, что в Моршине "совсем нет больных коронавирусом".

"В мае у нас тоже был один случай, а на сегодняшний день – ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался", – говорит он.

По его словам, в городе через несколько дней ждут вакцину от Pfizer - после иммунизации ею в городе будет 70% вакцинированных (сейчас их 65%).

Сообщается, что после массовой вакцинации в Моршине вернулись к обычной жизни: провели празднование Дня города, организуются концерты, фан-зоны для футбольных болельщиков, вернулись туристы и посетители санаторно-лечебных учреждений.

16 апреля стало известно, что власти Львовской области хотят вне графика Минздрава вакцинировать большую часть населения курортного города Моршин "для изучения эффективности вакцинации в отдельно взятом населенном пункте". В мае власти города заявили, что начинают второй этап эксперимента с вакцинацией.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.