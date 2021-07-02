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"Эксперимент удался". В вакцинированном Моршине – за два месяца заболели только двое

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 14:05
Моршин (Фото - Cуспільне Львів)

20 июня в Моршине был зафиксирован один случай заражения коронавирусом, до этого один аналогичный случай был зафиксирован в городе в мае – после вакцинации населения заболеваемость в городе минимальна. Об этом говорит мэр Моршина Руслан Ильницкий, передает Укринформ

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Ильницкий утверждает, что в Моршине "совсем нет больных коронавирусом". 

"В мае у нас тоже был один случай, а на сегодняшний день – ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался", – говорит он.

По его словам, в городе через несколько дней ждут вакцину от Pfizer - после иммунизации ею в городе будет 70% вакцинированных (сейчас их 65%).

Сообщается, что после массовой вакцинации в Моршине вернулись к обычной жизни: провели празднование Дня города, организуются концерты, фан-зоны для футбольных болельщиков, вернулись туристы и посетители санаторно-лечебных учреждений.

Станислав Стороженко
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вакцинация вакцина львовская область коронавирус COVID-19 моршин Руслан Ильницкий
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