Пилотный проект: в Украине вне графика Минздрава провакцинируют весь курортный городок
Власти Львовской области хотят вне графика Минздрава вакцинировать большую часть населения курортного города Моршин "для изучения эффективности вакцинации в отдельно взятом населенном пункте". Об этом сообщается на сайте Львовской ОДА.
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Отмечается, что вакцинация местного населения позволит создать в Моршине максимально "безопасные условия и возможности для пребывания людей, которые приезжают для восстановления здоровья в город".
Для Моршина уже выделили 2400 доз вакцины CoronaVac – население всего города составляет 4239 человек.
Запись на вакцинацию всех желающих проводится через семейных врачей, а также на сайтах и Facebook-страницах Моршинского горсовета и местной больницы.
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