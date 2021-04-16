Пилотный проект: в Украине вне графика Минздрава провакцинируют весь курортный городок

Власти Львовской области хотят вне графика Минздрава вакцинировать большую часть населения курортного города Моршин "для изучения эффективности вакцинации в отдельно взятом населенном пункте". Об этом сообщается на сайте Львовской ОДА.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отмечается, что вакцинация местного населения позволит создать в Моршине максимально "безопасные условия и возможности для пребывания людей, которые приезжают для восстановления здоровья в город".

Для Моршина уже выделили 2400 доз вакцины CoronaVac – население всего города составляет 4239 человек.

Запись на вакцинацию всех желающих проводится через семейных врачей, а также на сайтах и ​​Facebook-страницах Моршинского горсовета и местной больницы.

Читайте также: Вакцинация. Во Львове со следующей недели начнут прививать педагогов и коммунальщиков

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.