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Пилотный проект: в Украине вне графика Минздрава провакцинируют весь курортный городок

16.04.2021, 13:11
Пилотный проект: в Украине вне графика Минздрава провакцинируют весь курортный городок - Фото
Фото: Тамара Балаева/LIGA.net

Власти Львовской области хотят вне графика Минздрава вакцинировать большую часть населения курортного города Моршин "для изучения эффективности вакцинации в отдельно взятом населенном пункте". Об этом сообщается на сайте Львовской ОДА.

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Отмечается, что вакцинация местного населения позволит создать в Моршине максимально "безопасные условия и возможности для пребывания людей, которые приезжают для восстановления здоровья в город".

Для Моршина уже выделили 2400 доз вакцины CoronaVac – население всего города составляет 4239 человек.

Запись на вакцинацию всех желающих проводится через семейных врачей, а также на сайтах и ​​Facebook-страницах Моршинского горсовета и местной больницы.

Читайте также: Вакцинация. Во Львове со следующей недели начнут прививать педагогов и коммунальщиков

Станислав Стороженко
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