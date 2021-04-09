Вакцинация. Во Львове со следующей недели начнут прививать педагогов и коммунальщиков

Со следующей недели во Львове начнут вакцинировать от коронавируса работников образования и коммунальных служб. Об этом сообщил в Facebook мэр Андрей Садовый по результатам заседания штаба по борьбе с COVID-19.

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"Уже со следующей недели начинаем вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это педагоги, водители, контролеры и работники АТП, Теплоэнерго и других стратегических коммунальных предприятий", – написал Садовый.

Он отметил, что во Львове сейчас работает 19 бригад, проводящих вакцинацию. На следующей неделе дополнительно привлекут еще пять.

29 января в Украине утвердили план вакцинации против коронавируса, который состоит из пяти этапов.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca / Oxford).

8 апреля стало известно, что усиленный карантин во Львове продлили до 19 апреля.

9 апреля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что для вакцинации 70% взрослого населения Украины необходимо 48 млн доз, все они должны прибыть в Украину до конца текущего года.

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Наталия Медведева

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