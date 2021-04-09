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Вакцинация. Во Львове со следующей недели начнут прививать педагогов и коммунальщиков

09.04.2021, 16:32
Вакцинация. Во Львове со следующей недели начнут прививать педагогов и коммунальщиков - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Со следующей недели во Львове начнут вакцинировать от коронавируса работников образования и коммунальных служб. Об этом сообщил в Facebook мэр Андрей Садовый по результатам заседания штаба по борьбе с COVID-19.

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"Уже со следующей недели начинаем вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это педагоги, водители, контролеры и работники АТП, Теплоэнерго и других стратегических коммунальных предприятий", – написал Садовый.

Он отметил, что во Львове сейчас работает 19 бригад, проводящих вакцинацию. На следующей неделе дополнительно привлекут еще пять.

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Наталия Медведева
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андрей садовый Львов коронавирус вакцинация
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