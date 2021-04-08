Во Львове продлили усиленный карантин – Садовый

Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

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По словам Садового, комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещении начальной школы на основе мониторинга эпидемиологической ситуации.

Львов закупит четыре кислородные станции для больниц, которые лечат пациентов с COVID-19.

Для заболевших коронавирусом детей развернут 105 койко-мест на базе Городской детской больницы.

Садовый также призвал медицинские учреждения обустроить дополнительные места для пациентов.

Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.

С 19 марта во Львове действует усиленный карантин.

С 20 марта в Киеве действует локдаун, введенный решением местных властей. Планируется, что он будет действовать до 9 апреля.

С 10 апреля карантин будет усилен в Харькове.

Денис Юдин

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