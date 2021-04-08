Во Львове продлили усиленный карантин – Садовый
08.04.2021, 13:36
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Усиленный карантин во Львове продлен до 19 апреля. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.
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По словам Садового, комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещении начальной школы на основе мониторинга эпидемиологической ситуации.
Львов закупит четыре кислородные станции для больниц, которые лечат пациентов с COVID-19.
Для заболевших коронавирусом детей развернут 105 койко-мест на базе Городской детской больницы.
Садовый также призвал медицинские учреждения обустроить дополнительные места для пациентов.
- Сейчас в красной зоне карантина находятся Киев и 10 областей. В желтой – Херсонская, все остальные – в оранжевой.
- С 19 марта во Львове действует усиленный карантин.
- С 20 марта в Киеве действует локдаун, введенный решением местных властей. Планируется, что он будет действовать до 9 апреля.
- С 10 апреля карантин будет усилен в Харькове.
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