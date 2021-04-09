Минздрав будет вакцинировать священников как соцработников

Священников приравняли к социальным работникам и будут вакцинировать от коронавируса на втором этапе вакцинации, который уже начался, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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"Рекомендовать МОЗ Украины "приравнять" служителей официально зарегистрированных в Украине церквей и религиозных организаций к социальным работникам", – говорится в протоколе заседания оперативного штаба Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям.

По словам главы Национальной технической экспертной группы по иммунопрофилактике Федора Лапия, такой шаг необходим, поскольку священники тесно контактируют с людьми и принадлежат к группе риска.

Для записи на вакцинацию священникам нужно обратиться к своему руководству, чтобы оно передало списки желающих координаторам по вакцинации в регионе. После согласования с координаторами руководители сообщат о времени и месте вакцинации.

На втором этапе вакцинации прививку от коронавируса делают всем врачам в любых учреждениях здравоохранения, социальным работникам и людям старше 80 лет.

29 января в Украине утвердили план вакцинации против коронавируса, который состоит из пяти этапов.

С 24 февраля в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины AstraZeneca / Oxford).

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Денис Юдин

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