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В Telegram появился бот для украинских туристов. Он следит за правилами въезда в страны

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 14:11
В Telegram появился бот для украинских туристов. Он следит за правилами въезда в страны - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В Telegram появился бот, который следит за правилами въезда для путешественников из Украины в другие страны в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил в Telegram верифицированный Минздравом канал Коронавирус_инфо.

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Бот называется Corona.Travel.Bot. Он берет официальную информацию с сайта Министерства иностранных дел.

Чтобы им пользоваться, необходимо:

– написать название интересующей вас страны;

– ознакомиться с актуальными правилами въезда;

– выбрать режим мониторинга;

– подписаться и получать уведомления об изменениях правил.

Сейчас у бота есть два режима подписок:

– следить за изменением зоны – если страна пока закрыта для украинцев, то бот отправит оповещение об ее открытии (и наоборот);

– следить за изменениями правил – бот отправляет отчет: какие удалили, а какие добавили.

LIGA.net проверила работу бота. Пока он функционирует медленно, информация о въезде в страну приходит через одну-три минуты, а не моментально. Меню с подписками у журналиста LIGA.net не открылось.

Следить за актуальными правилами въезда в другие страны из Украины также можно на портале МИД Trip Advisor.

  • С 1 июля для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев открылись границы Нидерландов и Австрии. Признаются все используемые в Украине вакцины, в том числе китайская SinoVac, южнокорейский и индийский варианты AstraZeneca.

Читайте также: Восемь стран Евросоюза одобрили вакцину Covishield, которую применяют в Украине — СМИ

Марк Сировой
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Telegram туризм путешествия границы страны бот коронавирус COVID-19 Corona.Travel.Bot
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