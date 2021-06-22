Филиппинский президент – антивакцинаторам: Прививайтесь или отправляю в тюрьму

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что хочет вакцинировать население страны от коронавируса в принудительном порядке – всех, кто откажется от прививки, ждет лишение свободы, пишет Reuters.

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"Вы выбираете, вакцинация или я отправляю вас в тюрьму", – заявил он в телеобращении к филиппинцам.

Примечательно, что чиновники из местного министерства здравоохранения не разделяют его мнение, отмечая, что хоть и призывают людей вакцинироваться, но оставляют им при этом право выбора.

В свое оправдание Дутерте заявил, что к таким заявлениям его вынудили обстоятельства. "Не поймите меня неправильно, в этой стране кризис", – отметил он, подчеркнув, что его раздражает, когда "филиппинцы не прислушиваются к правительству".

Сейчас на Филиппинах зарегистрировано более 1,3 млн случаев COVID-19, при этом количество вакцинированных на 20 июня составило 2,1 млн человек из 110 млн всего населения страны.

В Пакистане за отказ от вакцинации решили блокировать мобильную связь и не платить зарплату.

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Дарья Мостовая

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